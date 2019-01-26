شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Leaving Neverland لمايكل جاكسون يثير الجدل.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد أسبوع من الترقب من قبل محبى وعشاق ملك البوب الراحل مايكل جاكسون بمجرد كشف عدد من المواقع الفنية أن هناك فيلما وثائقيا يُعرض بفعاليات مهرجان " Sundance Film Festival " يتهم جاكسون بشكل واضح بالتحرش جنسيا بالأطفال.

وتضاعفت إثارة الجدل أمس بمجرد عرض الفيلم الوثائقى " Leaving Neverland " للمخرج دان ريد ضمن فعاليات مهرجان "Sundance Film Festival"، فقد أكد موقع "consequenceofsound" أن تفاصيل الفيلم مزعجة أكثر مما تخيله الكثيرون، حيث يتناول الفيلم الوثائقى الذى استمر أربع ساعات تفاصيل علاقات جاكسون مع طفلين، وهما جيمس سفشوك وويد روبسون، وذلك خلال فترة التسعينيات.

وأشار موقع "rollingstone" إلى أنه لم تكن هناك مجموعة من المتظاهرين خارج المسرح بولاية يوتا فى وقت مبكر من صباح الجمعة قبل عرض عرض الفيلم الوثائقى "Leaving Neverland"، وذلك على الرغم من تداول تقارير إخبارية التى تفيد بأن مهرجان "Sundance Film Festival" كان يعانى من تعطيل كبير فى الشارع الرئيسى.

وقد كشف الموقع أنه تم عرض عدد من التفاصيل المرعبة سواء فى الفنادق أو المنازل المختلفة وفى مزرعة نيفرلاند، و قد شعر أغلب الحضور بالصدمة.

يذكر أن العديد من الأخصائيين كانوا متواجدين فى الرعاية الصحية داخل المسرح لكى يساعدوا الجمهور فى تخطى بعض المشاهد بسبب المحتوى المزعج.