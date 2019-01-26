شكرا لقرائتكم خبر عن أجد فيه صبرا.. شاهد الفنان مصطفى شعبان بملابس الصيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من المعروف عن الفنان مصطفى شعبان أنه متعدد الهوايات، فهو بجانب كونه ممثلا قديرا إلا أنه عاشق للخيل، ودائما ما يحرص على المشاركة فى المسابقات الدولية والعالمية للخيول.

مصطفى شعبان كشف لمتابعيه على موقع "تويتر" عن عشقه لهواية جديدة ألا وهى الصيد.



مصطفى شعبان

وشارك شعبان جمهوره ومتابعيه بصور له أظهرته بملابس الصيد، وعلق عليها قائلاً: "أجد فى الصيد صبرا وفى الصبر رضا وفى الرضا كل الحقيقة".



الفنان مصطفى شعبان

يذكر أن الفنان مصطفى شعبان يستعد لبطولة مسلسل "بيت راضى"، والذى يشارك فى بطولته محمود البزاوى ومحمد دياب ومحمد على رزق وآخرون من النجوم لم يتم الإعلان عن أسمائهم فى الوقت الحالى، تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد صالح.