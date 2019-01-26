حنان مطاوع: "فشلت في تقديم أعمال فرعونية بسبب المنتجين الخليجيين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -محمد عاطف:

قالت الفنانة حنان مطاوع، إن الحضارة الفرعونية هي أهم وأعظم حضارة في العالم وعلى مدار التاريخ، وكثيرا ما بحثت عن أعمال تليفزيونية تقدم سيرتهم، إلا أن أغلب الإنتاج الذي صار في أيدي الخليجيين يرفضون ذلك تماما، ويطلبون تقديم قضايا عن العالم العربي والإسلامي.

وأضافت مطاوع: "يجب أن نعلم أن الفراعنة هم أصل الحضارة في هذا الكون، وقد وصلوا للقمة في كل المجالات مثل الطب والفلك والهندسة والتحنيط وغيرها، وكانوا أول شعوب الأرض في استخدام الملاعق والسكاكين في الطعام، ولم يكونوا من الشعوب الهمجية الذين يأكلون بإيديهم".

وأكملت، خلال ندوتها في قاعة السينما، على هامش تكريمها في معرض القاهرة الدولي للكتاب: "من أهم الشخصيات التي عملت معها في حياتي هو الفنان يحيى الفخراني، والذي تعلمت منه الكثير في المسلسلات التي عملت معه فيها، وكنت أشعر أنه شاب مغامر ولكنه حاسبها صح."