منتج فيلم "122" يكشف عن طرحه قريبًا بلغة الإشارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بهيرة فودة:

كشف المنتج سيف عريبي عن استعداده لطرح نسخ جديدة فيلم "122"، بلغة الإشارة ليتيح الفرصة لجمهور الصم والبكم.

ونشر "عريبي" مقطع فيديو بلغة الإشارة عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"

وعلق المنتج سيف عريبي على الفيديو قائلًا: " لإنهم يستحقون ولهم مثل مالنا فأن فيلم "122" قريبا جدًا ولأول مرة في السينمات بلغة الإشارة.

وأضاف "عريبي" الصم والبكم جزء لا يتجزأ من المجتمع وأسهامهم في الحياة لاتقل أهمية عن أي جزء اَخر ".

وتابع " أتمنى أن تكون هذه المبادرة بداية لأفلام كثيرة قادمة ، تعني وتقدم لهم ما يستحقون".

يّذكر أن الفيلم هو أول فيلم عربي بتقنية D4 وهو فيلم يتنوع بين الاكشن و الرعب والتشويق، والفيلم بطولة أحمد الفيشاوي، طارق لطفي، أحمد داوود، أمينة خليل، ومن تأليف صلاح الجهينى، تصوير أحمد كردوس، ومن إخراج ياسر الياسري.