ليلى علوي تنشر صورا نادرة لنجلها خالد احتفالًا بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد مجدي:
شاركت الفنانة ليلى علوي جمهورها صورًا وفيديوهات من حفل عيد ميلاد ابنها خالد، عبر خاصية القصص القصيرة بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".
ونشرت "ليلي"، مقطع فيديو من حفل عيد الميلاد، الذي أقيم مساء اليوم السبت بالمنزل وسط أصدقائه المقربين، كما كشفت ليلى لأول مرة عن صور نادرة لنجلها احتفالًا بعيد ميلاده، وعلقت عليها قائلة: "عيد ميلاد سعيد حبيبي".
يذكر أن آخر ظهور للفنانة ليلى علوي كان أمس الجمعة أثناء حضورها حفل توزيع جوائز مسابقة ساويرس الثقافية الذي أقيم بدار الأوبرا المصرية.
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