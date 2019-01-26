رانيا يوسف تهنئ صلاح عبدالله بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بهيرة فودة:

هنأت الفنانة رانيا يوسف، الفنان صلاح عبدالله بعيد ميلاده، الذي حل بالأمس 25 يناير، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وكتبت رانيا في تغريدتها: " كل سنة وأنت طيب يا عم صلاح يا جميل وتسعدنا دائما".

يذكر أن الفنانة رانيا يوسف تشارك في عملين لعام 2019، وهم فيلم "دماغ شيطان" بطولة باسم سمرة، ومن تأليف عمرو الدالي، إخراج كريم إسماعيل، وفيلم "عش الدبابير" ويشاركها البطولة سارة سلامة، مجدي كامل، العمل من تأليف حمدي يوسف، ومن إخراج عادل الاعصر.