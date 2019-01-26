"بسبب تحريف القراَن".. خالد الجندي يطالب بسحب فيلم "الضيف" والتحقيق مع الرقابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -ضياء مصطفى:

هاجم الداعية الشيخ خالد الجندي، فيلم "الضيف"، الذي يعرض حاليًا في دور العرض المصرية والعربية، بسب ما اسماه "تحريف القرآن الكريم".

وقال الجندي، خلال برنامجه "لعلهم يفقهون" على شاشة DMC، اليوم السبت: "لو مسكت سبحة وعديت أخطاء الفيلم في القرآن الكريم مش هتعرف تعدها، ده غير الأخطاء في المعلومات".

وأضاف: "لأن القرآن عندنا يتيم ملوش أب، محدش سأل، لو كنت صاحب قرار كنت حولت الرقابة على المصنفات الفنية للتحقيق، ده تحريف لكتاب الله".

وتابع: "المفروض النسخ تتسحب من السينمات ويعدلوا الآيات القرآنية وتنزل تاني"، مستطردا: "لم تهتز شعرة في أي مؤسسة دينية عندنا لهذا التحريف، لا شفت الأزهر زعل على الآيات التي تنطق غلط وهتتسجل كده في دماغ الناس، ولا الأوقاف، ولا مجمع البحوث الإسلامية، ولا دار الإفتاء".

واختتم: "ولا كأن القرآن مش تبعهم، احنا بنسأل محدش اتحرك ليه".

فيلم "الضيف" من بطولة خالد الصاوي، وشيرين رضا، وأحمد مالك، وجميلة عوض، ومن تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج هادي الباجوري. وكان الشيخ الجندي قد شاهده في السينما الأسبوع الماضي رفقة عدد من المشايخ.