بالفيديو والصور: 14 مليون دولار لمن يقتل كيانوريفز في John Wick: Chapter 3

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 26 يناير 2019 10:28 مساءً - طرحت الشركة المنتجة لفيلم "John Wick: Chapter 3 – Parabellum" الإعلان الرسمي الأول له عبر قناتها الرسمية بموقع "اليوتيوب"، وتضمن 11 ثانية فقط، ومن المقرر طرح الفيلم بشكل رسمي يوم 17 مايو المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية.



القاتل المحترف جون ويك لن يطارد أحدًا في الجزء الثالث، لأنه على عكس الجزأين السابقين، يتحول إلى "هدف" عليه الفرار من قتلة محترفين، بعدما رصدت عصابة 14 مليون دولار مكافأة لمن يقتله، بسبب تحطيمه لقاعدة رئيسية، وهي قتله لشخص ما على أراضي فندق كونتيننتال، والقتيل كان من بين اﻷشخاص المتورطين في هذا التعاقد المفتوح، وعلى جون ويك أن يشق طريقه وينجو بحياته في قلب مدينة نيويورك.



الفيلم من بطولة كل من كيانوريفز، وهالي بيري، وجايسون مانزوكاس، وإيان مكشان، ولورنس فيشبورن، وروبن لورد تايلور، وآسيا كيت ديلون، ولانس رديك، وهيرويوكيسانادا، ومارك داكاسكوس، من إخراج تشاد ستاهيلسكي، ومن تأليف ديريك كولستاد.

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