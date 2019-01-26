اعتقال كريس براون في فرنسا والتهمة... اغتصاب

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 26 يناير 2019 10:28 مساءً - ألقت السلطات الفرنسية القبض على النجم الأمريكي كريس براون Chris Brown، بتهمة إقدامه على الاغتصاب.

واعتقلت الشرطة النجم البالغ من العمر 29 عامًا، إضافة إلى اثنين من معاونيه، بما في ذلك أحد الحراس الشخصيين.

وادعت امرأة تبلغ من العمر 24 عامًا، أنّ كريس واثنين من معاونيه أقدموا على اغتصابها في الجناح، الذي يقيم فيه براون بفندق ماندرين أورينتال يوم 15 يناير الجاري، بعد أن التقيا في مقهًى ليلي بالقرب من الشانزليزيه.

وبدوره نفى النجم تهمة الاغتصاب الموجهة له، وعادت السلطات وأطلقت سراحه، إنما التحقيق لا يزال مستمرًا في القضية.

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وكتب كريس على إحدى صفحاته في مواقع التواصل الاجتماعي : "أود توضيح الأمر. هذا كذب"، وأضاف "بالنسبة لابنتي ولعائلتي، هذا سلوك غير محترم ويتنافى مع شخصيتي وأخلاقي".

وسبق أن واجه براون مشكلات قانونية منها الاعتداء على صديقته المغنية ريانا عام 2009، حيث أقر حينها بالذنب في الاعتداء، بعدما جرى نشر صورة ظهرت فيها بوجه مليء بالكدمات، وحُكم عليه حينها بالسجن لمدة خمس سنوات، واستشارة لمدة عام واحد في العنف المنزلي، وستة أشهر من الخدمة المجتمعية.

وألقي القبض على براون في لوس أنجلوس في 2016، بعدما قالت امرأة إنه صوّب سلاحًا ناريًّا نحوها، ونفى براون ارتكاب أيّ مخالفات.

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