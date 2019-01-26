فيديو: ليدي غاغا تهاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 26 يناير 2019 10:28 مساءً - بعد أن هدأت الأمور قليلًا في الفترة الأخيرة، بين النجوم والرئيس المريكي دونالد ترامب Donald Trump، هاجمت النجمة الأمريكية ليدي غاغا Lady Gaga الرئيس في حفلها الأخير.

وفي التفاصيل، وخلال حفلها في لاس فيغاس الأخير، هاجمت النجمة البالغة من العمر 32 عامًا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، معتبرة أنّ قراراته السياسية متخبّطة، وقالت :"هناك أشخاص يعيشون اليوم بيومه وبحاجة إلى المال".

وطالبت غاغا بتنحي الحكومة الأميركية، كما خصصت في هجومها نائب الرئيس مايك بينس وزوجته، قائلةً إنها تعمل بإحدى المدارس التي تمنع الطلاب المثليين جنسيًّا، حيث قالت غاغا: "أعتقد أنه لا بأس من أن تعمل زوجته بمدرسة تمنع الطلاب المثليين من الدراسة، أنت على خطأ، وأسوأ تمثيل لنا، ويمكنك أن تنظر إلى المرآة وستكتشف حقيقتك".





وفي سياق منفصل، لم تكتمل سعادة ليدي غاغا Lady Gaga ليل الأحد بفوزها بجائزة أفضل أغنية، وجائزة أفضل ممثلة في حفل توزيع جوائز Critic’s Choice، إذ إنها عادت إلى منزلها لتجد أنّ فرسها أرابيلا قد فارقت الحياة.

ونشرت ليدي غاغا على صفحتها في انستقرام صورة لها مع الفرس، أرفقتها بتعليق كتبت فيه: "يشرفني أن أفوز بجائزة أفضل أغنية وأفضل ممثلة إلى جانب غلين كلوز هذا المساء. قلبي ينفجر بكل فخر. لكن يحزنني أن أخبركم أنه بعد العرض مباشرةً، علمت أنّ ملاكي وفرسي العزيزة أرابيلا على فراش الموت".

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وتابعت : "أنا أهرع إليها الآن لأودّعها. اسمها يعني "العائدة للصلاة". كانت جميلة. كانت روحانا واحدة. عندما كانت تتألم، كنت أشعر بألمها. لن أنسى أبدًا اللحظات التي تشاركناها، كالمشي لمسافات طويلة معًا، والركض عبر التلال. وتناول البسكوت. ستبقى إلى الأبد جزءًا مني".

وختمت: "أنا حزينة جدًّا. ولكنني أتمنى أن ينتهي ألمها وأن تُفتح لها أبواب الجنة. أحبكِ. يا فتاة، إلى أين تظنين نفسكِ ذاهبة؟".

كما شاركت النجمة الصورة مع التعليق بصورة واحدة على تويتر، أرفقتها بتعليق كتبت فيه :"وداعًا يا ملاكي".

يشار إلى أنّ ليدي غاغا حصلت على جائزتين في حفل Critic’s Choice Awards، هما أفضل أغنية عن أغنية "شالو" من فيلم "A Star is Born" وأفضل ممثلة عن دورها فيه.

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