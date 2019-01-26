ترشيح كارينا كابور إلى الانتخابات البرلمانية

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 26 يناير 2019 10:28 مساءً - ذكرت مصادر صحافية أنّ مؤسسة كونغرس المحلية، قد بعثت برسالة إلى رئيس حزب المؤتمر الوطني الهندي ورئيس مؤتمر الشباب راهول غاندي، تدّعي فيها أنّ النجمة كارينا كابور Kareena Kapoor هي الأنسب لهزيمة مرشح حزب بهاراتيا في دائرة بوبال، في انتخابات البرلمان الهندي "لوك سابها" المقبلة.



وقد ادعت المؤسسة في رسالة موجهة إلى راهول، أنّ كارينا ستكون المرشح المثالي لهزيمة مرشح حزب بهاراتيا المنافس، الذي سيطر على مقعد بوبال لفترة طويلة جدًّا.



بدورها نفت كارينا هذه الادعاءات، وقالت في حديث صحافي لها حول هذا الموضوع: "ليس هناك أيّ شيء حقيقي في هذه التقارير. لم اقترب من هذا على الإطلاق، تركيزي يكون فقط للأفلام." تابعي ايضا: صور: كارينا كابور وشقيقتها تلتقيان هيلاري كلينتون



مهنيًّا من المقرر أن يُعرض فيلم كارينا Good News في 6 سبتمبر/أيلول 2019، وهو من بطولة النجم أكشاي كومارAkshay Kumar ، وديلجايت دوسانيه، وكيارا أدفان، كما تعمل كارينا على تصوير فيلمها Takht مع النجوم رانفير سينج Ranveer Singh ، و عليا بهات Alia Bhatt ، وفيكي كوشال ، و أنيل كابور Anil Kapoor، وهومي بندكار ، وجانفي كابور.



يُذكر أنه على مدار السنتين الماضيتين، شهدنا العديد من المحاولات التي دخل فيها نجوم بوليوود البارزون إلى السياسة، منهم النجم أميتاب باتشان Amitabh Bachachan ، وجايا باتشان Jaya Bachachan، وريخا، وشاتروجان سينها وغيرهم، حيث رأيناهم جميعًا وقد تحولوا إلى سياسيين لبعض الوقت 5

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