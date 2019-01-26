منصة الشارقة للأفلام تفتتح دورتها الأولى

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 26 يناير 2019 10:28 مساءً - انطلقت أمس الأول «الجمعة» "منصة الشارقة للأفلام" في دورتها الأولى، التي تقام من 18-26 يناير 2019، وأعلنت مؤسسة الشارقة للفنون برئاسة الشيخة "حور القاسمي" أن تلك الدورة ستقدم 140 فيلماً على 9 أيام بدءاً من يوم الجمعة 18 يناير، وذلك في 4 مواقع من إمارة الشارقة وهي سينما سراب المدينة، سينما الحمراء، معهد الشارقة للفنون المسرحية، قاعة أفريقيا.



تقدم المنصة في دورتها الأولى 23 برنامجاً لعروض وما يزيد على 30 عرض أول على المستويين العالمي والإقليمي، وتشمل أفلاماً روائية، وتجريبية، ووثائقية، طويلة وقصيرة.



وتفتتح الدورة برنامجها بعرض الفيلمين الإماراتيين الفائزين بمنحة منصة الشارقة للأفلام، وهما فيلم "ليمون" للمخرج عبد الرحمن المدني، وفيلم "مريم" للمخرج محمد الحمادي، كما ستشهد المنصة العرض العالمي الأول لفيلم "مساحات الاستثناء" من إخراج مات بيترسون ومالك رسامتي.



كما ستقوم المنصة بالاحتفاء بالذكرى العاشرة لرحيل المخرج المصري "يوسف شاهين" ستتضمن عروض لـ 3 أفلام من إخراجه خلال الدورة.



بالإضافة لذلك تقدم المنصة برنامجاً تعليمياً على مدار أيام الأسبوع يضم عدداً من ورش العمل التي تتناول موضوعات تشمل صناعة الأفلام، وتاريخ السينما، وأساسيات كتابة السيناريو، والرسوم المتحركة والمؤثرات البصرية، وذلك في رواق 2 بساحة المريجة، ومركز خورفكان للفنون، مركز المدام للفنون.



ومن المقرر أن تقدم المنصة في ختام فعاليات الدورة الأولى، 3 جوائز رئيسة هي: جائزة أفضل فيلم روائي، وأفضل فيلم تجريبي، وأفضل فيلم وثائقي.





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