كتبت: ياسمين عمرو في السبت 26 يناير 2019 10:28 مساءً - شاركت نجمة بوليوود كاترينا كيف Katrina Kaif جمهورها، صورة على حسابها الخاص في انستقرام، أثارت الجدل بسبب وقوفها إلى جانب امرأة طويلة القامة، حيث علقت كاترينا على الصورة بالقول: "إنها لحظة نادرة للغاية بالنسبة لي."



صورة كاترينا والمرأة الغامضة، أثارت الجدل لدى رواد التواصل الاجتماعي بخاصة جمهورها، حيث صنعت حالة من الدهشة، نظرًا لأنّ الفتاة ليست معروفة للجميع.



وسرعان ما انكشفت الحقيقة، حول المرأة المجهولة، التي اتضح أنها ليست سوى مدربة النجم أكشاي كومار Akshay Kumar وتدعى جنيفر، وهي التي ارتبط معها بعلاقة عاطفية في السابق.



مهنيًّا تنشغل كاترينا حاليًّا بتصوير فيلمها السينمائي الجديد "بهارات"، الذي يشاركها بطولته الممثل سلمان خان Salman Khan ، وسونيل غروفر وآخرون. تابعوا ايضا: "كاترينا كيف" تكمل عامها الـ 34.. وهذه محطات حياتها المخفية

والفيلم في طور الإعداد حاليًّا، ويعمل على إدارته وإخراجه مخرج فيلم "سلطان" علي عباس ظفر، ورغم ذلك أشيع مؤخرًا انضمام كاترينا للعمل في الفيلم الجديد "سواريافانشي" بطولة أكشاي كومار.



والفيلم سيكون من إخراج روهيت شيتي، وهو أول تعاون لروهيت مع أكشاي، أما إطلاق بهارات فقد تقرر له أن يكون خلال هذا العام.



يُشار إلى أنّ وجود الكثير من التكهنات حول هوية العروس المستقبلية لنجم بوليوود سلمان خان، لم يمنع سلمى خان والدة سلمان، عن كشف رغبتها الشديدة بتحقيق ما تتمناه لابنها، وهو أن يتم الزواج بين سلمان خان وكاترينا كيف في القريب العاجل. 5

كانت هذه تفاصيل خبر كاترينا كيف تنشر صورة مثيرة للجدل على انستقرام وهذه التفاصيل.. لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.