تحدي الـ 10 سنوات يجتاح مشاهير تركيا

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 26 يناير 2019 10:28 مساءً - كما اجتاح العالم ،اجتاح "تحدي الـ 10 سنوات"،مشاهير تركيا كالإعصار،واستهوى التحدي نجوم تركيا الواثقين من أنفسهم،والمميزون بأن جمالهم ووسامتهم طبيعية ،وخالية من آثار عمليات التجميل ،ويحاولون عبر نشر صورهم قبل 10 سنوات من الآن في منصات التواصل الإجتماعي إثبات أنهم الآن وهم أكبر سناً، أحلى وأكثر إشراقاً من فترة العشر سنوات الماضية، بشهادة الآلاف من المعجبين في تركيا والعالم حيث فاز عدد من النجوم والنجمات في تركيا بالمراكز المتقدمة في أهم استفتاءات الجمال العالمية.



وهؤلاء أبرز المشاهير الأتراك الذين خاضوا" تحدي الـ10 سنوات،"ونجحوا بامتياز إعلامياً وجماهيرياً وجمالياً.



وجاءت غالبية تعليقات جمهورهم:" أنتم أحلى وأحلى بعد 10 سنوات،ومن أحلى لأحلى يارب بعد 10 سنوات أخرى وأخرى". 19

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