هل تخطط توبا بويوكستون للزواج في العام 2019؟

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 26 يناير 2019 10:28 مساءً - خلال اجتماع وسائل الإعلام التركية مع الممثلة التركية الجميلة توبا بويوكستون الشهيرة بلميس بطلة "سنوات الضياع" و"الشجاع والجميلة" في مطار مصطفى كمال أتاتورك،عائدة من عطلة في مدينة "البندقية" والرومانسية مع حبيبها رجل الأعمال الشاب أوموت إفيرجان الذي يصغرها بسبع سنوات، ،تم سؤالها : "هل هناك خطط للزواج في عام 2019؟"، فأجابت مبتسمة: "لا ،ليس لدينا خطة محددة للزواج في عام 2019،أتمنى أن تفاجئنا الحياة بأشياء جميلة".



بعدها بأيام شوهدت توبا بويوكستون في المطار مرة أخرى، برفقة ابنتيها التوأم:مايا وتوبراك،ولم توضح للصحفيين وجهة سفرها القادمة لقضاء إجازة عائلية ثانية مع ابنتيها الصغيرتين.



وفور عودتها من إجازتها مع ابنتيها إلى اسطنبول، شوهدت في مقدمة المدعوين لحفل افتتاح معرض مصممة الإكسسوارات التركية زينب إيرول،وأبدت إعجابها بإكسسوارتها لوسائل الإعلام المختلفة.



وللآن توبا بويوكستون لم توقع عقد أي مسلسل درامي جديد،مكتفية بقضاء وقت أكبر مع حبيبها وابنتيها. 10

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