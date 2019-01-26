لأول مرة .. ليلى علوي تكشف عن صور نادرة لنجلها احتفالًا بعيد ميلاده

كتب - أحمد أيوب:

شاركت الفنانة ليلى علوي، عبر خاصية القصص القصيرة بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، جمهورها بمجموعة صور وفيديوهات من حفل عيد ميلاد ابنها خالد، ونشرت "ليلي"، مقطع فيديو

من حفل عيد الميلاد، الذي أقيم مساء اليوم السبت بالمنزل وسط أصدقائه المقربين، كما كشفت ليلى لأول مرة عنصور نادرة لنجلها احتفالًا بعيد ميلاده، وعلقت عليها قائلة: "عيد ميلاد سعيد حبيبي".

يذكر أن آخر ظهور للفنانة ليلى علوي كان أمس الجمعة أثناء حضورها حفل توزيع جوائز مسابقة ساويرس الثقافية الذي أقيم بدار الأوبرا المصرية.