شاركت الفنانة ليلى علوي، عبر خاصية القصص القصيرة بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، جمهورها بمجموعة صور وفيديوهات من حفل عيد ميلاد ابنها خالد، ونشرت "ليلي"، مقطع فيديومن حفل عيد الميلاد، الذي أقيم مساء اليوم السبت بالمنزل وسط أصدقائه المقربين، كما كشفت ليلى لأول مرة عن
يذكر أن آخر ظهور للفنانة ليلى علوي كان أمس الجمعة أثناء حضورها حفل توزيع جوائز مسابقة ساويرس الثقافية الذي أقيم بدار الأوبرا المصرية.
كانت هذه تفاصيل خبر لأول مرة .. ليلى علوي تكشف عن صور نادرة لنجلها احتفالًا بعيد ميلاده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.