تعرف علي سبب تأجيل تصوير فيلم"أولاد رزق 2"

كتب - أحمد أيوب:

قرر الفنان أحمد عز، تأجيل تصوير مشاهده في الجزء الثاني من فيلم "أولاد رزق"، وذلك بسبب استكمال فيلم "يونس"، الذي كان بدأ في تصويره منذ عدة أشهر، وتوقف لأسباب إنتاجية.

ويواصل "عز" تصوير المشاهد الداخلية ليونس بإحدى الفيلات الخاصة بمنطقة شبرا منت بالجيزة، تمهيدا لعرض الفيلم في موسم عيد الفطر المقبل، وفقًا لقرار

الشركة المنتجة للعمل، حيث لم يتبق على الانتهاء من كافة المشاهد سوى أسبوع واحد فقط.

ومن جانب آخر، يعود أحمد عز إلى تصوير فيلم الممر خلال أيام، حتى ينتهي من تصوير العمل بشكل كامل، حيث لم يتبق على انتهاء العمل سوي يومين

فقط، تمهيدًا لعرضه خلال الفترة المقبلة، وبذلك يكون أحمد عز مشغولا بتصوير ثلاثة أفلام دفعة واحدة، وسوف يتم عرضها بشكل متتابع.

يذكر ان فيلم "يونس" من بطولة أحمد عز ومحمود حميدة وفتحي عبد الوهاب وأحمد فهمي وركين سعد، ومن تأليف محمد السيد بشير وإخراج أحمد علاء.

أما فيلم "أولاد رزق 2" فهو من بطولة أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوي وأحمد داود ومحمد ممدوح، ومن إخراج طارق العريان.