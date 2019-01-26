بالفيديو.. حسين الجسمي يتجول في شوارع القاهرة بـ" توك توك"

حسين الجسمي كتب - أحمد أيوب: نشر الفنان حسين الجسمي، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، فيديو له وهو يتجول في شوارع القاهرة بـ" توك توك"، وعلق كاتبًا علي الفيديو:"أحلى طلعة توك توك في حبيبتي #مصر مع #أجدع_ناس". كاتبًا علي الفيديو:"أحلى طلعة توك توك في حبيبتي #مصر مع #أجدع_ناس". يذكر أن الجسمي اختتم حفلاته الغنائية للعام الماضي في "أوبرا دبي" ونال الحفل إعجاب الحضور من الجمهور.

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