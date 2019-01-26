رانيا يوسف لـ صلاح عبد الله في عيد ميلاده :"كل سنة وأنت طيب يا عم صلاح"

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رانيا يوسفكتب - أحمد أيوب:
هنأت الفنانة رانيا يوسف، عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات "تويتر"، الفنان صلاح عبدالله بعيد ميلاده، الذي حل بالأمس 25 يناير، كاتبة: " كل سنةوأنت طيب يا عم صلاح يا جميل وتسعدنا دائما".
يذكر أن الفنانة رانيا يوسف تشارك في عملين لعام 2019،
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