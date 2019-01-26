رانيا يوسف لـ صلاح عبد الله في عيد ميلاده :"كل سنة وأنت طيب يا عم صلاح"

رانيا يوسف

كتب - أحمد أيوب:

هنأت الفنانة رانيا يوسف، عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات "تويتر"، الفنان صلاح عبدالله بعيد ميلاده، الذي حل بالأمس 25 يناير، كاتبة: " كل سنة

وأنت طيب يا عم صلاح يا جميل وتسعدنا دائما".

يذكر أن الفنانة رانيا يوسف تشارك في عملين لعام 2019،

وهم فيلم "دماغ شيطان" بطولة باسم سمرة، ومن تأليف عمرو الدالي، إخراج كريم إسماعيل، وفيلم "عش الدبابير" ويشاركها البطولة سارة سلامة، مجدي كامل، العمل من تأليف حمدي يوسف، ومن إخراج عادل الاعصر.