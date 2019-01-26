شاهد.. رسالة أحمد زكي لـ سعاد حسني بعد وفاتها

زينة

كتب - أحمد أيوب:

كشفت الفنانة زينة، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، عن رسالة أحمد زكي لـ سعاد حسني بعد وفاتها،

وجاء نص الرساله كالتالي:"إلى الفنانة سعاد حسني يا أكثر الموهوبين إتقانًا، وأكثر العباقرة تواضعًا، وأكثر المتواضعين عبقرية، بوجودك ملأتِ قلوب البشر بالبهجة، وبغيابك

ملأتها بالحزن، استريحي الآن اهدئي".

وأضاف:"يا من لا تعرف الراحة من قبل لك الرحمة وكل الحب وكل التقدير، أسكنك الله فسيح جناته يا من جعلتِ حياة الناس أكثر جمالًا".

يذكر أنه نعى النجم الراحل أحمد زكى، الفنانة سعاد حسنى بعد رحيلها بأيام قليلة، وقيل وقتها إنه عاش وقتًا عصيبًا بعد وفاتها ولم يستطع مغادرة غرفته طيلة هذه الأيام.

جدير بالذكر أنه تحل اليوم ذكرى ميلاد النجمة الراحلة سعاد حسني، التي أحبها الكثير من نجوم ونجمات الفن لخفة ظلها وجمالها الذي جعلها في صدارة قائمة أجمل فنانات جيلها.