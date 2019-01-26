- 1/2
- 2/2
هنأت الفنانة هند صبري، عبر صفحتها الرسمية بموقع التدوينات"تويتر"، الفنان القدير صلاح عبد الله، بعيد ميلاده الـ 63 ،وعقب الفنان القدير على تهنئة "صبري"، معلقًا: "فوجئتبأسرتي في موقع التصوير لتحتفل مع أسرة مسلسل (هوجان) بذكرى يوم مولدي ليتحول الإرهاق الشديد لبهجة ملأت النفس، فشكرًا
لترد الفنانة: "كل سنة وأنت طيب يا أطيب واحد فينا"، ثم عقب "عبد الله": "أحلى تعليق والله ومن مين.. من أحلى حد فينا".
يذكر أن صلاح عبدالله من مواليد 25 يناير 1955.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. هند صبري تداعب صلاح عبد الله في عيد ميلاده الـ 63 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.