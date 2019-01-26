شاهد.. هند صبري تداعب صلاح عبد الله في عيد ميلاده الـ 63

هند صبري وصلاح عبد الله

كتب - أحمد أيوب:

هنأت الفنانة هند صبري، عبر صفحتها الرسمية بموقع التدوينات"تويتر"، الفنان القدير صلاح عبد الله، بعيد ميلاده الـ 63 ،وعقب الفنان القدير على تهنئة "صبري"، معلقًا: "فوجئت

بأسرتي في موقع التصوير لتحتفل مع أسرة مسلسل (هوجان) بذكرى يوم مولدي ليتحول الإرهاق الشديد لبهجة ملأت النفس، فشكرًاللأمس الذي بدأت روعته بروعتكم".

لترد الفنانة: "كل سنة وأنت طيب يا أطيب واحد فينا"، ثم عقب "عبد الله": "أحلى تعليق والله ومن مين.. من أحلى حد فينا".

يذكر أن صلاح عبدالله من مواليد 25 يناير 1955.