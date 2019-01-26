شاهد.. تعليق أحلام علي حفلها الأخير بالكويت

أعربت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، عن سعادتها البالغة بعد إحيائها حفلها الغنائي مساء أمس بإحدى المناطق في دولة الكويت.
حيث نشرت صورة من الحفل، وعلقت عليها كاتبة: "كانت ليلة ولا في الخيال ما شاء الله أنا كنت سعيدة بيهم وكأني في بيتي ومكاني ومش غريبة على أهلي
وأضافت: "الشكر الكبير لفرقتي الموسيقية الرائعة، والشكر موصول لمدير أعمالي في الحفلات".
الجدير بالذكر أن أحلام قد بدأت العام الجديد بأداء مناسك العمرة، ونشرت وقتها بعض الصور خلال وجودها ف الحرم المكي، على حسابها على موقع انستجرام.
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