ماجدة الرومي كتب - أحمد أيوب: توافد منذ قليل نجوم الفن على العاصمة الإدارية الجديدة لحضور حفل النجمة ماجدة الرومي، الذي سيقام مساء اليوم السبت بفندق الماسة. ونشرت الإعلامية بوسي شلبي، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، صورًا وفيديوهات للنجوم أثناء وصولهم لمقر الحفل. وكان ضمن الحضور النجمة يسرا، ونبيلة عبيد، ونيللي كريم، ورجاء الجداوي، ولطيفة، وخالد زكي ، وآخرون.

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. توافد نجوم الفن على حفل ماجدة الرومي بالعاصمة الإدارية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.