من تألقت أكثر بالإطلالة نفسها إليسا أم نوال الزغبي؟

ميرنا وليد - بيروت - أثارت الفنانتان إليسا ونوال والزغبي مؤخراً الجدل بين المتابعين بسبب إرتداء الزغبي نفس الفستان الذي سبق وارتدته إليسا في برنامج "ذا فويس".

فلنبدأ بإطلالة إليسا التي أطلت بها في برنامج "ذا فويس"، حيث ارتدت فستانا أبيض ملصقاً به Cape.

اعتمدت إليسا في إطلالتها على شعر مرفوع وماكياج هادئ مع مجوهرات تركزت على أقراط ضخمة مع سوار باليد ضخم ولم تضع عقداً حول عنقها.

تخلّي إليسا عن العقد موفق لأنّ الأقراط الضخمة كانت كفيلة في جذب الأنظار ولم تشعرنا بأي نقص في منطقة العنق، على الرغم من أن "Cut Out Dress” يحتاج بعض الأحيان إلى عقد.

فإطلالة إليسا كلاسيكية جدا، وموفقة بإختيارها، وهذه كانت من أفضل الإطلالات التي ظهرت فيها طوال البث المباشر للبرنامج.

أمّا الفنانة ​نوال الزغبي​، فلجأت إلى تعديل الفستان قليلاً من ناحية الصدر.

كان من الأفضل أن تعتمد الزغبي على شعر مرفوع، ولكن ليس من الخطأ أن تلجأ إلى شعرها ذات الطعجة العريضة والمنسدل على كتفيها.

وإعتمادها عقداً ضخماً لم يكن بمكانه، فالشعر كفيل بتعبئة المكان، وكذلك قصة الصدر التي تم تعديلها.

الماكياج هادئ وبسيط جدا، وبالفعل استطاعت الزغبي أن تظهر الفستان ضمن إطلالتها بطريقة مختلفة كلياً عن إليسا.