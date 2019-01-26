جوزيف عطية يشجع على الرياضة وهذا أفضل من إنخراط الشباب في آفات المجتمع الخطيرة

ميرنا وليد - بيروت - ليس فقط من خلال نجاحه بتقديم الاغنيات يحقق الفنان هدفه ونجوميته، فالفن هو مجموعة من العناصر المتكاملة يحقق من خلالها إستمراريته.
الفنان جوزيف عطية بالاضافة الى اجتهاده فنيا وحسن اختياره للاغنيات، نجح ايضا في تحقيق تغيير كبير وتطور على صعيد الشكل الخارجي من خلال اعتماده التمارين الرياضية بإستمرار وهذا يدل انه فنان مجتهد يمارس هواياته ويستفيد منها.
وبما أن معجبي ومعجبات الفنان يعتبرونه مثالاً أعلى لهم، ويتشبهون به وبأعماله، عمل جوزيف على تحفيز متابعيه على الرياضة، وقد اثر إيجاباً على عدد كبير من الجمهور وجعلهم ببعض منشوراته أكثر حماسة ليقوموا بما يقوم به، وذلك برأينا أفضل من أن يخرطوا في آفات المجتمع الخطيرة ومنها الإدمان على المخدرات والكحول.
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