مي حريري خطفت قلب ملحم بركات.. وتزوجت 3 مرات وإتُهمت بالتخلي عن إبنتها

ميرنا وليد - بيروت - ​مي حريري​ فنانة وممثلة ​لبنان​ية، ولدت في 15 كانون الثاني/يناير عام 1968، في جنوب لبنان.

عرفت مي حريري شهرة واسعة في العالم العربي، بعد ان ارتبطت بالموسيقار ​ملحم بركات​ ودخلت عالم الفن، مستعينة بخبراته التي استفادت منها وقدمت أعمالاً جميلة، حققت من خلالها انتشارا واسعا في الشرق الاوسط.

إنطلاقتها الفنية بدأت من خلال أغنية "هسهر عيونو"، التي أطلقتها عام 2003 وصورتها على طريقة الفيديو كليب، ومن وقتها تعد من الوجوه المعروفة على الساحة الفنية.

ألبوماتها

بداية مي حريري كانت عام 2004 حين أصدرت ألبومها الأول الذي حمل عنوان اغنيتها "هسهر عيونو". في عام 2006 طرحت البومها الثاني الذي حمل عنوان " حبيبي انت" بعد تأجيلات عديدة واثارت الجدل بعد ان قامت بتجديد أغنيتي الموسيقار وزوجها السابق ملحم بركات "حبيبي انت" و"حمامة بيضا" بصوتها. كما حصلت مي في الألبوم نفسه على حقوق الأغنية اليونانية الشهيرة عالمياً " Cikolata Cikita" أو "شيكولوتا شيكيتا".

في عام 2008 طرحت ألبومها الثالث " عمري تاني " ثم فضلت اتباع سياسة الاغنيات المنفردة التي عمل بها معظم الفنانين في السنوات الاخيرة.

حياتها العاطفية

تقول مي حريري انها لم تعش طفولتها لذلك لم تدرك فعليا كيف تكون هذه المرحلة فحين كان اولاد جيلها يلعبون ويعيشون عمرهم كان هي تعيش دور المراة المتزوجة في سن الـ 14 سنة وكان زوجها رجل أعمال سوري أنجبت منه إبنتها الكبرى منال التي تفضل عدم الظهور في الاعلام.

وعن زيجتها هذه تقول مي حريري أنها ارغمت عليها ولم يكن القرار في يدها اذ كانت طفلة وانفصلت عن زوجها بعد سنوات قليلة رغم انها تقول انها احبته.

في عمر الـ19 سنة فقط تزوجت من الموسيقار ملحم بركات، بعدما عاشا إحدى أشهر قصص الحب التي عرفها الوسط الفني اللبناني. فقد اعتنق ملحم الاسلام ليتزوجها وانجبت منه صبياً اسمياه "ملحم جونيور". ولم تخلو علاقتهما من المشاكل اذ انفصلا وتزوجا عدة مرات الا ان مي كانت نقطة ضعف ملحم فكانت تعود له في كل مرة وهي كانت تغار عليه واستغلت حبهما لاشغال الصحافة ففي كل مرة غابت عن الجمهور كانت تفتعل حدثاً مثيراً مع ملحم لتعود الى الواجهة. بعد سنوات اشتعلت الخلافات بينهما ووصلت بهما الامور الى المحاكم. لكن بعد ان توفي الفنان الكبير ملحم بركات حزنت مي حريري كثيرا على رحيله.

أما آخر زيجاتها فكانت من المهندس أسامة شعبان وانجبت منه طفلة اسمها "سارة"، وذكرت التقارير أن مي حريري وزوجها اتفقا قبيل الزواج على أن تعتزل الغناء فور الانجاب، الا انها قررت ان لا تترك الغناء حتى بعد أن انجبت ابنتها سارة.

وقالت مي حريري في أكثر من مناسبة إنها لن تقصر في رعاية ابنتها ولا في أعمالها الفنية، وتسعى جاهدة للتوفيق بين الجانبين وأن زوجها يتفهم الموقف ويدعم مسيرتها الفنية. لكن يبدو ان زوجها لم يكن متفهما كما وصفته، فجرى الانفصال ووقعت مشاكل بينهما حول حضانة ابنتهما، حتى نجحت مي حريري في استعادتها.

محاولتها الانتحار

في آب/أغسطس عام 2017 انتشرت معلومات عن أن مي حريري قد نقلت الى احدى المستشفيات، بعد ان حاولت الانتحار اثر تعرضها لأزمة عاطفية، ولكن مصادر موقع الخليج 365 اكدت أنّ هذا الخبر عارٍ من الصحة، والخبر لا أساس له .

هل تنازلت مي حريري عن ابنتها سارة؟

صرحت مي حريري لموقع الفن انها لم تتنازل عن ابنتها كما انتشرت الاخبار بل جاء قرار عيش الفتاة مع والدها برضى الطرفين ومن اجل مصلحتها ومصلحة مستقبلها واضافت:" وحين تكلّمت عن مشاعري على إحدى صفحاتي الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، لم أقل إنني تنازلت."

مي حريري صاحبة النفسية الجميلة

رغم كل الامور التي مرت بها، لا ينكر أحد أن مي حريري من اصحاب القلوب الجميلة والنفسية والروح اللطيفة، فهي تقف الى جانب أصدقائها وتدعم من يحتاج إليها.

مي حريري تخلت عن شعرها

بخطوة انسانية لافتة، تبرعت ​مي حريري​ بشعرها من أجل مرضى السرطان، وشاركت متابعيها على إحدى صفحاتها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت فيها بشعر قصير جدا.

وعلقت حريري على الصورة قائلة: "يقولون إذا أردت مظهرا جيدا فعليك بالحصول على قصة شعر جديدة".

مشاركتها في Dancing with the stars

شاركت مي حريري في برنامج "​رقص النجوم​" وكان متفقاً معها على الظهور في 6 حلقات الا ان مشاكل حدثت بينها وبين الـ mtv ابعدتها قبل الفترة المحددة في العقد. وهي الان تسعى الى اعادة التواصل مع هذه ادارة هذه المحطة.

فضيحة حفلها في لندن !

قامت ​مي حريري​ بنشر اعلان حفلتها في لندن التي كان من المفترض ان تحييه ليلة رأس السنة الا ان الفندق البريطاني الشهير رد عليها نافياً أن يكون له اي صلة بهذا الحفل وذلك عبر حسابه الرسميّ على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأتى في الردّ الذي تلقّته حريري من حساب الفندق الرسمي تساؤلات عديدة حول مصداقية تنظيم هذا الحفل: "العزيزة السيّدة حريري، رجاء هلاّ تواصلت مع فريق الحفلات الخاصّ بنا فيما يتعلّق بمحتوى الإعلان المنشور، حيث أنّه لا تفاصيل لدينا بخصوص هذا الحفل الذي سيُقام في الفندق".

وحسب بعض المواقع بررت مي حريري ما حصل بأن الحفل خاصّ وليس من تنظيم الأوتيل نفسه علماً انه لم يكن كذلك في بداية الأمر الا أنه تم حجز الصالة بشكل كامل وبالتالي تم إلغاء حفلة الفندق. يذكر أن كلاً من مي والفندق أزالا منشورهما.