في الـ2018 أصالة تتنازل عن نصف أجرها وغياب شيرين وانغام وامال ماهر عن مهرجانات مصر

ميرنا وليد - بيروت - عام 2018 شهد العديد من الفعاليات وال​مهرجان​ات الموسيقية التي شارك بها نجوم الغناء في مصر ولبنان والوطن العربي، وتألق خلالها الكثيرون على أكبر المسارح ليس في القاهرة وحدها، لكن أيضاً في مختلف محافظات مصر، وفي الوقت الذي حضرت فيه أسماء لأول مرة مثل ​ماجدة الرومي​ و​صابر الرباعي​ و​أصالة​ إلا أن غياب ​شيرين عبد الوهاب​ و​أنغام​ و​آمال ماهر​ شكل علامة استفهام في ​المهرجانات​ الغنائية لهذا العام خصوصاً أن الثلاثي هن من أهم النجمات المصريات على الساحة.

​لطيفة​ نجمة الميما وغياب تامر و​إليسا​ عن الحفل

​تكريمات​ عديدة حصل عليها نجوم ونجمات الغناء في حفل ​توزيع جوائز الميما​ الذي يقام تحت إشراف ​مؤسسة​ الدير جيست والذي أقيم بأحد الفنادق الكبرى بمدينة مصر في شهر أيار/مايو للعام 2018 ورأس لجنة التحكيم الموسيقار هاني مهنى والملحن ​سامي الحفناوي​.

وكانت من نصيب ​الفنانة لطيفة​ ​جائزة​ أفضل ​مطربة​ للعام وهي الجائزة التي أهدتها لمصر ولجمهورها خلال الحفل، وقد تألقت لطيفة بإطلالة مميزة بفستانها الأسود فيما غاب الفنان ​تامر حسني​ والفنانة إليسا على الرغم من حصولهما على جائزة أفضل ديو غنائي عن أغنية "ورا الشبابيك"، حيث تسلم الجائزة المنتج ومنظم الحفلات وليد منصور، كما حضر الحفل أمين أبي ياغي ​مدير أعمال​ الفنانة إليسا الذي تسلم الجائزة الخاصة بالفنانة اللبنانية. وحصلت كارمن سليمان على لقب أفضل مطربة شابة ومحمد شرنوبي على لقب أفضل مطرب صاعد و​رنا سماحة​ حازت على اللقب نفسه كأفضل مطربة صاعدة.

شهد المهرجان أيضاً ظهور الفنانة ​ماريتا الحلاني​ ابنة الفنان ​عاصي الحلاني​ التي حصلت على الجائزة التشجيعية خلال الحفل أيضاً، واعتبرت ماريتا أن تكريمها هو دليل على وجود من يؤمن بها، وحصل على الجائزة نفسها ​المطرب​ محمد السهلي.

الحفل حضره أيضاً الملحن عمرو ​مصطفى​و الفنان ​عصام كاريكا​ .

عودة الفنانة ماجدة الرومي بعد غياب ل​مهرجان الموسيقى العربية​

في فترة قاربت العشرة أيام كانت فعاليات مهرجان الموسيقى العربية الذي أقيمت دورته السابعة والعشرون في شهر تشرين الثاني/نوفمبر لعام 2018 ، وشهد مشاركة ما يقارب 74 فناناً من نجوم الغناء من مصر و8 ​دول عربية​ الذين قدموا حفلاتهم على 6 مسارح مختلفة ما بين دار الأوبرا المصرية على المسرح الكبير و​معهد الموسيقى العربية​ ومسرح ​الجمهورية​ ودار أوبرا اسكندرية وأوبرا دمنهور ومركز ثقافة طنطا.

شارك في إحياء الحفلات الفنان وائل جسار في عودة للغناء بدار الاوبرا المصرية وصابر الرباعي وعاصي الحلاني ولطيفة و​علي الحجار​ و​مدحت صالح​ و​محمد الحلو​، وشكل المهرجان هذا العام عودة للفنانة ماجدة الرومي بعد غياب حوالي 15 عاماً وقد أهديت الدورة للفنانة ​شادية​ .

أصالة تتنازل عن أجرها من أجل مهرجان الاسكندرية الدولي للأغنية

لفتة طيبة من الفنانة ​أصالة نصري​ التي وافقت على إحياء حفل افتتاح مهرجان الأغنية ​بالإسكندرية​ الذي اقيم في كانون الأول/ديسمبر 2018 بعد أن تنازلت عن نصف أجرها وذلك لصالح الأطفال ذوي الإحتياجات الخاصة ومن أجل المهرجان والذي تحمل دورته الخامسة عشرة اسم الموسيقار محمد ​سلطان​ وظهرت أصالة بفستان أبيض بدت فيه متألقة.

وقامت وزيرة الثقافة ​إيناس عبد الدايم​ بتكريم عدد من المبدعين في الموسيقى والغناء بينهم الفنان السعودي طلال المداح حيث تسلم درع التكريم نجله عبد الله، وأيضاً ضمن المكرمين الفنانة السعودية وعد لما قدمته خلال مشوارها الفني والسعودي عبد الله رشاد و​ناصر الصالح​ حيث أن السعودية ​ضيفة شرف​ الدورة الأخيرة للمهرجان وقد تم تكريم قنصل ​المملكة العربية السعودية​ يوسف صالح وكان من المفترض أن يحيي ختام الحفل الفنان ​خالد سليم​ لكنه اعتذر.