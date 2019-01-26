نجم “ذا فويس كيدز” حمزة لبيض في أوّل عمل مصوّر له

متابعة الخليج 365: يستعد القائمون على “ذا فويس كيدز” لطرح أوّل عمل مصوّر لنجم الموسم الثاني من البرنامج، الطفل المغربي حمزة لبيض. وأعلنت إدارة “ذا فويس كيدز” عبر صفحاته البرنامج الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي عن قرب إطلاق الكليب الذي صوّره حمزة لبيض مع عائلته في “ديزني لاند” بالعاصمة الفرنسية باريس. الجدير ذكره أن إدارة “ذا فويس كيدز” كانت قد كشفت في وقت سابق عن الصور الأولى من كواليس تصوير كليب الطفل حمزة لبيض.

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