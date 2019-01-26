مي سليم تنفي الشائعات وتوضح.. إليكم ما قالته!

متابعة بتجـــــــــــــرد: كشفت الفنانة المصرية مي سليم أن كل ما تردد حول مشاركتها في بطولة مسلسل جديد خلال سباق دراما رمضان المقبل غير صحيح.
وأوضحت مي سليم أنها لم تتعاقد على أي عمل درامي حتى هذه اللحظة حيث تدرس النصوص التي عرضت عليها.
وتواصل مي سليم تصوير مشاهدها في فيلم محمد حسين الذي تتعاون من خلاله مع الفنان محمد سعد وتجسد فيه دور مديرة في أحد الفنادق.
الجدير ذكره أن مي سليم طرحت مؤخرًا أغنية جديدة بعنوان “أعلنت الحرب”، عادت من خلالها إلى الساحة الغنائية بعد فترة غياب لا يستهان بها.
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