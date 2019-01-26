ما الذي يجمع بلقيس بشون بول؟

متابعة بتجــــــــــــــرد: تحيي النجمة بلقيس فتحي حفل افتتاح بطولة “الجولف” المقرر أن تقام في مدينة جدة يوم 1 شباط/فبراير المقبل.

ومن المقرر أن يشارك إلى في الحفل إلى جانب بلقيس الفنان العالمي شون بول، حيث ستقدّم فتحي باقة من أجمل أغنياتها القديمة والجديدة.

الجدير ذكره أن آخر أعمال بلقيس فتحي الفنية كانت أغنية “قالوا أشياء” التي أطلقتها مؤخرًا وحققت أكثر من مليوني مشاهدة على موقع “يوتيوب” العالمي.