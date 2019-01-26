مجدي شطه يتصدر مؤشرات جوجل

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - تصدر مطرب المهرجانات مجدي شطه مؤشرات البحث على جوجل بعد أغنية "محدش فينا نمبر وان" الذى طرحها أمس وحققت نسب مشاهدة عالية حيث تقول كلمات الاغنية "الملك لك لك لك ياصاحب الملك لك يالى بتقول أنا ومش شايف حد غيرك اعرف طريق ربنا عشان يزيد خيرك"

الغريب أن مجدي شطه من خلال الأغنية وتصوير الكليب تهكم على الفنان محمد رمضان واستخدم بعض الديكورات التى استخدمها فى أغانيه السابقة ومنها "نمبر وان" و"الملك"، و "مافيا"، كما أن شطه سخر من كليب "كوبرا" الذى طرحته الفنانة بشرى خلال الفترة الماضية.