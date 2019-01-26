متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - ظهر المصارع رومان رينز فى موقع تصوير فيلم Hobbs and Shaw، بصحبة الممثل العالمى داوين جونسون الشهير بـ "ذا روك"، والذى من المرجح مشاركته فى أحد مشاهد الفيلم الجديد الذى ينتظره الكثيرين فى دور العرض فى منتصف العام الجارى. ونشر جونسون صورة من موقع التصوير عبر حسابه الشخصى وكتب "انا سعيد للغاية بمشاركة ابن عمى "رومان رينز" فى التحدى الكبير الذى يواجهه فى محاربة سرطان الدم فى أول فيلم مشاركة سوياً".

كانت هذه تفاصيل خبر رومان رينز يتعافى من السرطان بجوار "ذا روك" فى فيلم Hobbs and Shaw لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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