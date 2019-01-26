متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - يبدو أن النجمة العالمية سيلين ديون قررت الفترة الاخيرة أن تلفت الانظار اليها بطريقه اختيارها لتصميمات ملابسها التي تحمل دائما طابع مذهل للمعنيين بالأزياء والموضة، وكانت آخر إطلالاتها أمس خلال تواجدها في " Folies Bergere music hall " في باريس بفرنسا .
ظهرت سيلين ديون البالغة من العمر 50 عام مرتديه " jumpsuit " وهو واحد من أهم تصميمات دار ازياء " Alexandre Vauthier " ، بينما ارتدت حذاء من تصميم " Jimmy Choo " .
يذكر أن سيلين ديون حرصت خلال الايام القليلة الماضية علي حضور عدد من عروض الازياء و ذلك ضمن فعاليات أسبوع الموضة في باريس " Paris Fashion Week " .
كانت هذه تفاصيل خبر "سيلين ديون" تخطف الأنظار في باريس بإحدى تصميمات Alexandre Vauthier لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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