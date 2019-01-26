"سيلين ديون" تخطف الأنظار في باريس بإحدى تصميمات Alexandre Vauthier

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - يبدو أن النجمة العالمية سيلين ديون قررت الفترة الاخيرة أن تلفت الانظار اليها بطريقه اختيارها لتصميمات ملابسها التي تحمل دائما طابع مذهل للمعنيين بالأزياء والموضة، وكانت آخر إطلالاتها أمس خلال تواجدها في " Folies Bergere music hall " في باريس بفرنسا .

ظهرت سيلين ديون البالغة من العمر 50 عام مرتديه " jumpsuit " وهو واحد من أهم تصميمات دار ازياء " Alexandre Vauthier " ، بينما ارتدت حذاء من تصميم " Jimmy Choo " .

يذكر أن سيلين ديون حرصت خلال الايام القليلة الماضية علي حضور عدد من عروض الازياء و ذلك ضمن فعاليات أسبوع الموضة في باريس " Paris Fashion Week " .