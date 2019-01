تعرفي على تفاصيل حفل ماريا كاري في المملكة العربية السعودية

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - تحيي النجمة العالمية ماريا كاري لأول مرة حفل غنائي ضخم في المملكة العربية السعودية، و من المقرر أن يقام الحفل في 31 يناير المقبل، و يشاركها بالحفل الدي جي العالمي " Tiesto "، علي أن يبدأ الحفل في الثامنة مساءا .

وقد طرحت تذاكر حفل ماريا كاري و Tiesto بأربعة فئات وهى 1995 و 795 و 395 و 295 ريال سعودى .

يذكر أن ماريا كاري قدمت عدد كبير من الاعمال الغنائية الناجحة طوال مسيرتها الفنية، و من ابرزها " all i want for christmas is you " و " we belong together " و " touch my body " و " heartbreaker " و " vision of love " ، و غيرهم .