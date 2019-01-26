الأوسكار على هيئة "Black Panther"

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - كشفت الممثلة العالمية لوبيتا نيونقو بطلة فيلم Black Panther، عبر حسابها الشخصى، عن تمثال الأوسكار على هيئة البلاك بانثر الشهير بعد مشاركة الفيلم فى ترشيحات جوائز الأوسكار للدورة الـ 91. وأصبح فيلم Black Panther أول فيلم أبطال خارقين يشارك فى ترشيحات جوائز الأوسكار فى الدورة الـ91 ، بسبعة ترشيحات. وقصة فيلم "Black Panther" تدور حول حاكم يحاول الدفاع عن أرضه من التمزق من قبل الأعداء من خارج وداخل البلاد، والفيلم ومن إنتاج مارفل، ومن إعداد وتأليف الثنائى ريان كوجلر وجو روبرت كول، وإخراج ريان كوجلر أيضًا، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم العالمين، ومن أبرزهم لوبيتا نيونجو وشادويك بوسمان ومايكل بكارى جوردون وأندى سركيس وسباستيان ستان.

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