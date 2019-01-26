الفيلم اللبناني “نور” يشارك في مهرجان بانوراما

يشارك الفيلم اللبناني القصير “نور” للمخرج اللبناني حسن الموسوي ضمن العرض الاول والحصري في تونس خلال فعاليات مهرجان بانوراما الفيلم القصير بدورته الرابعة.

الفيلم اللبناني هو الوحيد الذي سيشارك في المهرجان من لبنان وذلك خلال خلال الفترة الممتدة من 15 حتى 17 اذار 2019

نذكر ان مهرجان بانوراما الفيلم القصير في تونس استقبل أفلامًا من الجزائر، المغرب، ايران، لبنان، الكويت، فلسطين وفرنسا، إضافة الى افلام من تونس والعراق الذي تشارك افلامه للمرة الاولى في المهرجان.

لجنة التحكيم مؤلفة من فنانين ومخرجين معروفين هم: حمال محمدي الجزائر – هيفل بن يوسف تونس – مبروكة خذير من تونس – سلمى بكار من تونس.

والممثل الجزائري المعروف حسن كشاش سيكون ضيف شرف المهرجان.