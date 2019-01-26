ريهام حجاج تكشف موعد زفافها من طليق ياسمين عبدالعزيز

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة المصرية ريهام حجاج، موعد زفافها على رجل الأعمال محمد حلاوة، طليق الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز، وذلك بعد ايام من إعلانها زواجها منه سرًا.

ريهام حجاج، قالت في ردها على أحد التعليقات عبر صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام»، في سؤال حول عدم إقامتها حفل زفاف وارتداء الفستان الأبيض قائلة: «بعد ما أخلص تصوير إن شاء الله».

وكانت ريهام، قد كشفت عن زواجها من محمد حلاوة، بعد أيام من انتشار العديد من الشائعات حول كونها سببًا في انفصاله عن ياسمين عبدالعزيز، وهو ما حرصت على الرد عليه ونفيه مؤكدة أن الطلاق وقع منذ ما يقارب العام، وأنها لا تعرف ياسمين ولم تلتق بها قبل ذلك.

من ناحية أخرى، تواصل ريهام تصوير أول بطولة مطلقة لها في مسلسل «كارمن»، والذي تشارك به في السباق الرمضاني، ويشاركها البطولة محمد كيلاني، وعمر الشناوي، وشيرين، وياسر علي ماهر، وولاء الشريف، وهاجر أحمد، وصبا الرفاعي، وأحمد حلاوة، ومن تأليف خالد حمام، وإخراج حسين شوكت.