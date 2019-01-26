بعد انتشار فيديو طفل البلكونة.. وفاء عامر تكشف للمرة الأولى سبب وفاة شقيقتها.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

استنكرت الفنانة المصرية وفاء عامر، الفيديو المنتشر عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، لسيدة تقوم بدفع طفلها من النافذة للشرفة عقابًا له لأنه نسي مفتاح المنزل بداخله.

وتساءلت وفاء عامر في فيديو نشرته عبر صفحتها الشخصية بموقع «فيس بوك»، كيف استطاعت هذه السيدة أن تفعل ذلك في طفلها وأن لا تؤثر صرخته عليه، مؤكدة أنها لم تنم طوال الليل بسبب هذا الفيديو رغم أن لديها تصوير.

وأشارت وفاء عامر أن لها شقيقة توفيت نتيجة لأنها كانت مرحومة من اللإنجاب وتتمنى إنجاب طفل وحيد.

وطالبت الجهات الحقوقية في مصر بالتدخل لأخذ حق هذا الطفل من والدته وأنهت كلامها قائلة «حسبي الله ونعم الوكيل أنتي قلبك حجر».

من ناحية أخرى، كشف عدد من المسئولين بعد تداول الفيديو بشكل كبير أنه تم التوصل لمصور الفيديو، ومن خلاله تم ضبط السيدة التي تتواجد بمنطقة السادس من أكتوبر ت واقتيادها لقسم الشرطة، ومن المقرر أن تحبس لمدة قد تصل إلى 6 أشهر، وذلك بسبب تعريض حياة طفل للخطر وتعنيفه.