هند البلوشي تنشر صورة لقبر والدها.. وتعبر عن اشتياقها له بكلمات مؤثرة.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

نشرت الفنانة الكويتية هند البلوشي صورة لقبر والدها الراحل جاسم محمد مهدي البلوشي، معبرة عن اشتياقها الشديد له.

الفنانة الكويتية أرفقت الصورة، التي نشرتها على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، بتعليق وصفت فيه والدها الراحل بأنه مازال حي في قلبها، وطلبت من جمهورها الدعاء له.

هند كتبت: “الدّعاء للميّت بالعفو والمغفرة، ومن ذلك قول: (اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ، وَعَافِهِ، وَاعْفُ عَنْهُ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَاراً خَيْراً مِنْ دَارِهِ، وَأَهْلاً خَيْراً مِنْ أَهْلِهِ، وَزَوْجَاً خَيْراً مِنْ زَوْجِهِ، وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ، وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ)”.

الفنانة الكويتية اختتمت حديثها بكلمات مؤثرة، حيث قالت: “اللهم ارحم من هو مازال حياً في قلبي، طابت جمعتكم حبايبي”.

وكان والد الفنانة الكويتية هند البلوشي عازفًا للعود، وأختاها هما المغنية والممثلة مرام البلوشي، والممثلة مي البلوشي.

وتزوجت هند البلوشي قبل دخولها المجال الفني مرتين، وفي عام 2012 تزوجت للمرة الثالثة من المغني مشاري العوضي، وفي يناير 2013 انجبت ابنتهما الأولى «عبير» وفي نهايات العام 2013 انجبت ابنهما الثاني «جاسم».

وفي أغسطس عام 2018 أعلن مشاري العوضي عن طلاقهما وذلك بعدما طرحت فيديو كليب بعنوان «مستفز»، وأكد أنهما منفصلان منذ عامين أي انهما منفصلين منذ عام 2016 لكنهما تكتما على الموضوع طيلة تلك الفترة.