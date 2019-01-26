بالصور- زياد برجي وابنته في نزهة بين احضان الطبيعة

بعيداً عن الاجواء الفنية وضغط العمل، خصص النجم زياد برجي وقتاً ليمضيه مع ابنته نور حيث اصطحبها بنزهة في الطبيعة.

“نور” التي بلغت عامها الثالثة منذ اشهر قليلة، بدت سعيدة وهي تقف الى جانب والدها زياد برجي الذي قام بمشاركة جمهوره على حسابه الخاص عبر موقع انستغرام بمجموعة من الصور من اجواء النزهة.

زياد أكد ان أولويته هي ان يكون أبًا جيدًا لبقية حياته. وخطته ان يقدم لعائلته الكثير من الحب والاهتمام والرعاية.

نشير ان زياد برجي وزوجته سناء فرح كانا قد رزقا بمولودهما الثاني “يوسف” في 6 آب/اغسطس الفائت.

نذكر ان “برجي” يعيش نجاحاً كبيراً خاصة ان فيلمه “المهراجا” الذي يلعب بطولته إلى جانب داليدا خليل وباقة من الممثلين بدأ عرضه في صالات السينما في لبنان وبعض الدول العربية وهو يحقق نجاحاً كبيراً، اخراج فادي حداد وانتاج فالكون فيلمز.