- 1/2
- 2/2
Jan 26, 2019
أحيت الفنانة نوال الكويتية، مساء الجمعة 25 كانون الثاني/يناير الحالي، حفلة فنية ضخمة على مسرح دار الاوبرا السلطانية مسقط.
سرقت نوال الانظار باطلالتها الانيقة والراقية حيث اختارت لهذه المناسبة فستاناً فضياً من متجر “لا بورجوازي”، واهتم بشعرها مصفف الشعر وسيم مرقص، اما مكياجها الهادئ والجميل حمل توقيع مشاعل عجيل.
أطربت نوال الحضور الكبير بأغانيها الخليجية الجميلة، فاستمتع الجمهور بحفلة مميزة واستثنائية.
بعد الحفلة علقت نوال قائلة: “الحمدالله كانت حفلة رائعة والجمهور أروع وتشرفت بغنائي على مسرح دار الأوبرا السلطانية مسقط”.
نشير الى ان الفنانة نوال الكويتية ستشارك بحفلة في الكويت في 22 شباط ضمن مهرجان فبراير كويت 2019.
نذكر ان نوال اطلقت مؤخرا اغنية جديدة “دام” على قناتها على اليوتيوب، من كلمات واحد، الحان مشعل العروج وتوزيع بدر كرم.
كانت هذه تفاصيل خبر نوال الكويتية خطفت الأنظار على مسرح دار الأوبرا السلطانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.