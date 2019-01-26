شكرا لقرائتكم خبر عن باشا مصر والبرنس.. شاهد صورة جديدة تجمع أمير كرارة وهشام سليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان أمير كرارة، متابعيه على موقع مشاركة الصور الشهير "انستجرام"، صورة تجمعه بالفنان هشام سليم. أمير كرارة علق على الصورة بقوله: "البرنس هشام سليم"، وحازت الصورة على إعجاب عشاق النجمين الكبيرين.

أمير كرارة وهشام سليم يذكر أن قناة "ON E" عرضت أولى حلقات برنامج "سهرانين"، الذى يقدمه الفنان أمير كرارة، مساء أمس الجمعة.

هشام سليم وأمير كرارة وحل النجمان أحمد السقا ومحمد دياب، ضيفان فى أول حلقات البرنامج، للكشف عن أعمالهم الفنية الجديدة. ويواصل الفنان أمير كرارة، تصوير فيلمه الجديد "كزابلانكا" الذى يشارك فيه باسل خياط، وعمرو عبد الجليل، وغادة عادل، ودلال عبد العزيز ومحمود البزاوى، والفنان الصاعد أحمد داش، تأليف هشام هلال، ومن المقرر طرحه بدور العرض السينمائى فى عيد الفطر 2019.

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