شكرا لقرائتكم خبر عن حنان مطاوع: هليوبوليس حالة مختلفة و"حديث الصباح والمساء" أخرج جيلا من النجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت الفنانة حنان مطاوع عن سعادتها بأنها وقفت أمام مجموعة كبيرة من النجوم خلال بدايتها الفنية، فى مسلسل حديث الصباح والمساء، مؤكدة أن هذا المسلسل كانت بداية وفاتحة خير على العديد من الوجوه الصاعدة والذين أصبحوا نجوما فيما بعد.

وأوضحت حنان، خلال فعاليات الندوات الفنية بمعرض القاهرة الدولى للكتاب، أن فيلم حفلة منتصف الليل تم الانتهاء من تصويره ليلة أحداث 25 يناير، ورغم تكامل عناصر العمل لكن لم يكتب له النجاح، فالنجاح هو رزق من الله، مؤكدة أنها لم تندم على المشاركة فيه.

وكشفت حنان أن فيلم هليوبوليس من أكثر الأعمال التى تحبها، رغم عدم تلاقى أبطاله فى العمل لكن دورهم يؤثر فى الآخرين وموجودة بواقعية فى المجتمع، بالإضافة إلى أن المخرج أحمد عبد الله صنع حالة مختلفة وتصويره كان بشكل مختلف أيضا. وتابعت حنان أنها لم تندم أبدا على أى عمل، ربحت وخسرت أشياء كثيرة، لكن الأهم أنها استمتعت بها للغاية.



















