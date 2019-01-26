إيرادات الجمعة.. "Glass" في الصدارة و"Hunter Killer" في المركز الأخير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

واصل فيلم "Glass" بطولة Anya Taylor-Joy نجاحه في تصدر قائمة إيرادات الأفلام الأجنبية بشباك التذاكر المصري، وحقق أمس الجمعة 25 يناير، مبلغ 446 ألفًا و34 جنيهًا.

احتل المركز الثاني فيلم "Aquaman" بطولة Jason Momoa، وحقق 376 ألفًا و263 جنيهًا، وكان المركز الثالث من نصيب فيلم "how to train your dragon" والذي حقق 241 ألفًا و234 جنيهًا، وذهب المركز الرابع لفيلم "The Possession Of Hannah Grace" بطولة Shay Mitchell، محققًا 39 ألفًا و837 جنيهًا.

وحصل على المركز الخامس فيلم "Destroyer" بطولة Nicole Kidman، ووصلت إيراداته أمس 28 ألفًا و458 جنيهًا، في المركز السادس يأتي فيلم "Spider- Man"، ووصلت إيراداته أمس 26 ألفًا و556 جنيهًا، وجاء في المركز السابع الفيلم الأمريكي الكوميدي "Ralph Breaks The Internet" بعدما حقق 25 ألفًا و918 جنيهًا.

ذهب المركز الثامن لفيلم On the Basis of Sex ، وحقق أمس 13 ألفًا و427 جنيهًا، وكان المركز التاسع من نصيب فيلم "Mary Poppins Returns" بعد تحقيقه 11 ألفًا و951 جنيهًا، واحتل المركز العاشر فيلم "Hunter Killer" بعد تحقيقه 9 آلاف و195 جنيهًا.