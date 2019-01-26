بالصور- إنجي علاء في حفل توقيع روايتها الجديدة "الأشقر مروان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

احتفلت الكاتبة إنجي علاء، أمس الجمعة 25 يناير، بإطلاق روايتها الجديدة "الأشقر مروان"، في حفل توقيع أقيم ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب.

وشهد حفل التوقيع حضور عدد كبير من جمهورها، ممن حرصوا على شراء الرواية والحصول على إهداء منها على صفحاتها، والتقاط الصور التذكارية معها.

من ناحية أخرى، تستأنف إنجي كتابة سيناريو وحوار مسلسل "بلا دليل" إنتاج شركة سينرجي، إذ انتهت من كتابة 35 حلقة من 60 حلقة.