شيا لابوف يروج لـ"Honey Boy" بفعاليات "صاندانس السينمائي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

أقيم مساء أمس الجمعة، العرض العالمي الأول لفيلم الدراما "Honey Boy"، بطولة النجم الأمريكي شيا لابوف، والذي عُرض ضمن فعاليات مهرجان صاندانس السينمائي في دورته هذا العام، وذلك على مسرح اكلس سنتر، بمدينة بارك في يوتاه بالولايات المتحدة الأمريكية.

حرص لابوف على التواجد رفقة عدد من فريق عمل الفيلم، على رأسهم المخرجة ألما هرئيل، ولورا سان جياكومو، المغنية الإنجليزية إف كيه إيه تويجز، كليفتون كولينز، برايون باورز، نوح جوب، وكريج ستارك، والذين التقطوا الصور التذكارية على السجادة الحمراء للفعالية.

الفيلم من كتابة بطله شيا لابوف، حول حياته الشخصية وعلاقته بوالده السكير قبل أن يدخل إلى عالم الشهر والمجد في هوليوود بعدد من الأعمال الناجحة منها سلسلة الخيال العلمي "Transformers". وكان للابوف تصريحًا لموقع "Variety" أكد خلاله أنه أعاد التواصل مع والده بفضل الفيلم للمرة الأولى منذ 6 سنوات.

يذكر أن شيا لابوف انتهى مؤخرًا من تصوير فيلم الرسوم المتحركة خاصته "The Peanut Butter Falcon"، كما يقوم ببطولة فيلم الدراما والجريمة "The Tax Collector"، والمقرر عرضهما تجاريًا العام الجاري.