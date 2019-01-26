هكذا علقت سما المصري على واقعة "طفل البلكونة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد مجدي:

أعربت الفنانة سما المصري عن استيائها من القضية التي عُرفت إعلاميًا باسم "طفل البكونة"، وشغلت مواقع التواصل الاجتماعي منذ ساعات.

ونشرت سما صورة من الفيديو، عبر صفحتها الشخصية على "إنستجرام"، وكتبت: "لا تعاتبوا الأم بل عاتبوا المجتمع... الأم دي في زيها الآلاف بل الملايين في مصر.... دي صورهة طفل البلكونة اللي حاولت أمه عن غير قصد إنها ترميه عشان يدخل بلكونة الجيران يجيب مفتاح الشقه لأنه نسيه جوه الشقة".

وتابعت: "دي مش أول حادثه بالشكل دا.. الأقاليم والصعيد والأماكن الشعبية مليانة أمهات بالشكل دا عارفين ليه؟ لأن حق الطفل المصري ضايع ومش لاقي اللي يحنو عليه".

وأضافت: "يا تري المجلس القومي للأمومة والطفولة اللي جري وعمل بلاغ في أم الواد ما شافش أطفال الشوارع اللي مرميين تحت الكباري؟؟ ولا مابيشفوش الأطفال اللي بيشحتوا في إشارات المرور؟؟ اشمعنى يعني مشهد الطفل دا اللي حركوا اأوي كده؟ عشان انتشر ع الفيس؟؟".

وأشارت: "قوموا من علي كراسيكم يا سادة وشوفوا شغلكم وانزلوا الشارع هاتوا حق الطفل المصري المشرد البردان في الشارع مش شاطرين تقعدوا ع الكراسي وتستنوا الفيديوهات تنزل ع الفيس عشان تتحركوا.. راعوا ربنا في أطفال البلد دي".

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