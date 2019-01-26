عمرو سلامة يعلن عن عرض "طايع" على "نتفليكس"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد مجدي:
أعلن المخرج عمرو سلامة عن عرض مسلسل "طايع" الذي قام ببطولته عمرو يوسف، وعُرض في رمضان الماضي، على شبكة "نتفليكس"، ابتداءً من مارس المقبل.
كتب سلامة، عبر صفحته الشخصية على "تويتر": "مسلسل طايع متاح على نتفليكس في جميع الدول العربية، وفي مصر في أول مارس، وقريبًا في جميع أنحاء العالم".
يذكر أن مسلسل "طايع" هو التجربة الدرامية الأولى للمخرج عمرو سلامة، تدور أحداثه حول الشاب الصعيدي (طايع) خريج كلية الطب، الرافض للثأر، قبل أن تقع له عدد من المشاكل.
تشارك في بطولة المسلسل نخبة من نجوم الدراما المصرية، بينهم النجمة صبا مبارك، عمر عبد الجليل، أحمد داش. وهو عمل من تأليف محمد وخالد وشيرين دياب، وإخراج عمرو سلامة.
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