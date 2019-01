وفاة الملحن الفرنسي ميشيل ليجراند عن عمر يناهز 86 عامًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

توفي المحلن الفرنسي الحائز على ثلاث جوائز أوسكار، ميشيل ليجراند، عن عمر يناهز 86 عامًا، في مسقط رأسه في باريس.

أعلن عن خبر الوفاة مدير أعمال ليجراند، مؤكدًا أن الملحن الفرنسي توفي وكان رفقة زوجته الممثلة الفرنسية ماشا ميريل.

أثرى ليجراند العديد من الأعمال السينمائية بموسيقاه الساحرة طوال مسيرته الفنية. ومن أهم أعماله الغنائية "The Windmills of Your Mind"، "I Will Wait For You"، "You Must Believe in Spring"، إلى جانب الموسيقي التصويرية الساحرة لفيلم الموسيقى والرومانسية "The Umbrellas of Cherbourg" عام 1964.

وكانت آخر مشاركاته الفنية في فيلم "The Other Side of the Wind" والذي تم عرضه تجاريًا في نوفمبر من العام الماضي.

واشتهر ليجراند بانخراطه بالعديد من الأعمال الموسيقية الكلاسيكية إلى جانب أفرع موسيقية أخرى. وفاز بجائزة الأوسكار الأولى له بمسيرته عن أفضل موسيقى تصويريه عن فيلمه "The Thomas Crown Affair" عام 1968.

واشتهرت موسيقى ليجراند في فترتي الستينيات والسبعينيات. وحصلت أعماله الموسيقية على العديد من الترشيحات العالمية، منها 13 جائزة أوسكار طوال مسيرته.

وتخصص بدايةً في التليفزيون، وفاز بالعديد من ترشيحات جوائز أيمي العالمية، و5 جوائز جرامي منها أغنية العام عن أغنيته "The Summer Knows" من أحداث فيلم "Summer of 42" عام 1973.

تعاون ليجارد مع العديد من ألمع نجوم ونجمات هوليوود، والذين قاموا بغناء أغانيه بأعمالهم السينمائية، منهم النجمة العالمية باربرا سترايساند، فرانك سيناترا، توني بينيت، راي تشارلز، مايكل جاكسون وغيرهم من أساطير الموسيقي العالمية، كما كان لليجارد نفسه العديد من الألبومات الغنائية والتي لاقت نجاحاً جماهيرياً ضخماً، منها ألبوم "I Love Paris"، "Holiday in Rome"، "Castles in Spain" وكلها بفترة الخمسينيات.