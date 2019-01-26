شاهد.. مخرج "طايع" يكشف موعد عرضه على "نتفليكس"

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أعلن المخرج عمرو سلامة، عبر صفحته الرسمية بموقع التدوينات"تويتر"، موعد عرض مسلسل "طايع" الذي قام ببطولته عمرو يوسف، وعُرض في رمضان الماضي، على شبكة "نتفليكس"، ابتداءً من مارس المقبل.
كاتبًا: "مسلسل طايع متاح على نتفليكسفي جميع الدول العربية، وفي مصر في أول مارس، وقريبًا في جميع أنحاء العالم".
يذكر أن مسلسل "طايع" هو التجربة الدرامية الأولى للمخرج عمرو سلامة، تدور أحداثه
وتشارك في بطولة المسلسل نخبة من نجوم الدراما المصرية، بينهم النجمة صبا مبارك، عمر عبد الجليل، أحمد داش. وهو عمل من تأليف محمد وخالد وشيرين دياب، وإخراج عمرو سلامة.
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